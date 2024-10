Team Emirates New Zealand conquista la terza America’s Cup consecutiva: Ineos Britannia si arrende 7-2 (Di sabato 19 ottobre 2024) L’America’s Cup, uno dei trofei più antichi e prestigiosi della vela, rimane nelle mani del Team Emirates New Zealand, che ha sconfitto Ineos Britannia con un netto 7-2 nella finale disputata a Barcellona. I neozelandesi, già vincitori di cinque edizioni, diventano così la prima squadra a conquistare per tre volte di seguito la celebre “Vecchia Brocca”, consolidando la loro supremazia nel panorama internazionale della vela. L’ultima regata tra i due Team ha visto un inizio promettente per gli inglesi, guidati dal veterano Ben Ainslie. Ineos Britannia è riuscito a prendere inizialmente la testa della regata, mantenendo sottovento New Zealand e dominando il lato sinistro del campo di gara. Tuttavia, la superiorità tecnica e la velocità della barca neozelandese hanno presto fatto la differenza. Ilfattoquotidiano.it - Team Emirates New Zealand conquista la terza America’s Cup consecutiva: Ineos Britannia si arrende 7-2 Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L’Cup, uno dei trofei più antichi e prestigiosi della vela, rimane nelle mani delNew, che ha sconfittocon un netto 7-2 nella finale disputata a Barcellona. I neozelandesi, già vincitori di cinque edizioni, diventano così la prima squadra are per tre volte di seguito la celebre “Vecchia Brocca”, consolidando la loro supremazia nel panorama internazionale della vela. L’ultima regata tra i dueha visto un inizio promettente per gli inglesi, guidati dal veterano Ben Ainslie.è riuscito a prendere inizialmente la testa della regata, mantenendo sottovento Newe dominando il lato sinistro del campo di gara. Tuttavia, la superiorità tecnica e la velocità della barca neozelandese hanno presto fatto la differenza.

