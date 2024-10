Sit-in ad Atripalda: solidarietà per le lavoratrici della Combipell (Di sabato 19 ottobre 2024) Domani, domenica 20 ottobre 2024, si terrà un importante sit-in ad Atripalda, in provincia di Avellino, organizzato dalla CGIL Avellino e dalla Filcams CGIL di Avellino-Benevento. L'evento, che si svolgerà dalle 9:30 alle 13:00, è volto a sensibilizzare cittadini e consumatori sulla difficile Avellinotoday.it - Sit-in ad Atripalda: solidarietà per le lavoratrici della Combipell Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Domani, domenica 20 ottobre 2024, si terrà un importante sit-in ad, in provincia di Avellino, organizzato dalla CGIL Avellino e dalla Filcams CGIL di Avellino-Benevento. L'evento, che si svolgerà dalle 9:30 alle 13:00, è volto a sensibilizzare cittadini e consumatori sulla difficile

Cgil Avellino, “Il futuro appesa a un chiodo”: domani sit-in ad Atripalda - Domani, Domenica 20 Ottobre 2024, dalle ore 09:30 alle ore 13:00 si terrà il sit in di Cgil Avellino. L'evento si svolgerà in piazza ad Atripalda ... (irpinianews.it)

Avellino, sciopero metalmeccanici: sit-in davanti a palazzo del Governo - Un sit-in davanti al Palazzo di Governo di Avellino, prima di consegnare al prefetto Rossana Riflesso un documento unitario che chiede il giusto equilibrio tra difesa del lavoro e ... (ilmattino.it)

