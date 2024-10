Sirene di notte: sono finiti in ospedale per aver bevuto troppo (Di sabato 19 ottobre 2024) La notte appena trascorsa si è caratterizzata per l'abuso di alcool. Specialmente fra i giovani.Diverse sono state le chiamate al numero unico 118 Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) per assistere chi ha alzato troppo il gomito. In particolare, tra gli altri, a finire in ospedale è Monzatoday.it - Sirene di notte: sono finiti in ospedale per aver bevuto troppo Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Laappena trascorsa si è caratterizzata per l'abuso di alcool. Specialmente fra i giovani.Diversestate le chiamate al numero unico 118 Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) per assistere chi ha alzatoil gomito. In particolare, tra gli altri, a finire in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Stanotte ci hanno derubato - sono molto deluso” : Donato di Con Mollica o Senza si sfoga. E le telecamere mostrano i due ladri mentre sradicano la cassa - Il locale è aperto e vi aspettiamo per i nostri panini”, ha concluso Donato. Per fortuna, però, il bottino è stato esiguo: “Sono molto deluso, ma non ci fermiamo. Anche il socio di De Caprio, Steven Basalari, ha espresso la sua amarezza sulla triste vicenda: “Ci rendono solo più forti. Ma per i ladri non c’è stata una vera e propria refurtiva: “Per fortuna c’erano poche monete nella cassa perché ... (Ilfattoquotidiano.it)

Claudio Bignolin - il sindaco ha un malore nella notte e muore a 69 anni. «Impegno e dedizione non gli sono mai mancati» - SAN PIER D'ISONZO (GORIZIA) - Malore improvviso nella notte, è morto il sindaco di San Pier d'Isonzo Claudio Bignolin: aveva 69 anni. Il primo cittadino si è sentito male ed... (Ilgazzettino.it)

“Chi sono quei due nel letto”. Scandalo al Grande Fratello - è stata lei a raggiungerlo di notte - Sembra infatti che l’ex velina di Striscia la Notizia non sia del tutto chiara riguardo ai suoi sentimenti verso il pallavolista argentino. La notte appena trascorsa ha regalato un altro momento clou, quando Shaila si è lasciata andare a una conversazione più intima con alcuni coinquilini, tra cui Tommaso, Mariavittoria e il gruppo delle Non è la Rai. (Tuttivip.it)