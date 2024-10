Quel «cervo» alato con le corna che vola e si riposa sulle querce (Di sabato 19 ottobre 2024) Il «Lucanus cervus» è un coleottero affascinante. Lo immagino combattere contro i suoi avversari maschi, svolazzare di notte al chiaro di luna per poi atterrare su un albero e corteggiare qualche esemplare femmina. Laverita.info - Quel «cervo» alato con le corna che vola e si riposa sulle querce Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di sabato 19 ottobre 2024) Il «Lucanus cervus» è un coleottero affascinante. Lo immagino combattere contro i suoi avversari maschi, szzare di notte al chiaro di luna per poi atterrare su un albero e corteggiare qualche esemplare femmina.

