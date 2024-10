Offerta Very Mobile 599€ | 150 Giga e minuti illimitati

.com - Offerta Very Mobile 5,99€: 150 Giga e minuti illimitati

(Di sabato 19 ottobre 2024)propone un’esclusiva per nuovi clienti provenienti da specifici operatori come iliad, Postee altri. Al costo di 5,99€ al mese, gli utenti possono usufruire di 150di traffico dati in 4G, con velocità fino a 30 Mbps, oltre ae SMS. L’attivazione e la SIM sono gratuite, e la spedizione è inclusa. È anche possibile utilizzare 6,4in roaming UE. La ricarica automatica è inclusa, evitando così il rischio di costi extra. Super Fibra WindTre: Internet e chiamate a 22,99€ per i clienti5,99€: dettagli completi sull’da 150offre una promozione molto competitiva a 5,99€ al mese, che include 150 GB di traffico dati in 4G, oltre ae SMS. Questaè rivolta a chi proviene da specifici operatori come iliad, Fastweb, CoopVoce e altri.