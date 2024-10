Ilnapolista.it - Non era meglio la Superlega di questa Champions noiosa e sfilacciata?

(Di sabato 19 ottobre 2024) Non eraladi? Il 4 marzo. Ci becchiamo davanti alla tv il 4 marzo. Che sia Amazon Prime, Sky, Dazn, Now, Mediaset o no, quelli del “pezzotto” per il 4 marzo 2025 dovrebbero essere già stati deportati in Albania, tutti e tre milioni di pirati. Comincia laLeague a misura d’uomo, il 4 marzo: gli ottavi di finale, l’eliminazione diretta, l’agonismo, la competizione. Fino ad allora possiamo dedicarci ad altro, ognuno appresso alle sue perversioni. Chessò: un recuperone di Temptation Island, lo studio approfondito del caso Sinner-Clostebol per sentenziare prima del Tas, ma pure una rilettura delle istruzioni della lavastoviglie va bene. Tutto, pur di non ritrovarci a dover gestire l’insulsa massa informe della nuova – obesa –League.