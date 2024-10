LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: a breve la Sprint Race, Verstappen dalla pole (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.48 Piloti in attività con almeno una vittoria ad Austin. 5 – HAMILTON Lewis (2012, 2014, 2015, 2016, 2017) 3 – Verstappen Max (2021, 2022, 2023) 1 – BOTTAS Valtteri (2019) 19.44 Questa la classifica costruttori: 1. McLaren 516 2. Red Bull 4753. Ferrari 441 4. Mercedes 329 5. Aston Martin 86 6. RB 34 7. Haas 31 8. Williams 16 9. Alpine 13 10. Sauber 0 19.40 Ecco la classifica del Mondiale: 1. Max Verstappen (Red Bull) 3312. Lando Norris (McLaren) 2793. Charles Leclerc (Ferrari) 2454. Oscar Piastri (McLaren) 2375. Carlos Sainz (Ferrari) 190 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 174 7. George Russell (Mercedes) 155 8. Sergio Perez (Red Bull) 144 9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62 10. Nico Hulkenberg (Haas) 24 11. Lance Stroll (Aston Martin) 24 12. Yuki Tsunoda (RB) 22 13. Alexander Albon (Williams) 12 14. Daniel Ricciardo (RB) 12 15. Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: a breve la Sprint Race, Verstappen dalla pole Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.48 Piloti in attività con almeno una vittoria ad Austin. 5 – HAMILTON Lewis (2012, 2014, 2015, 2016, 2017) 3 –Max (2021, 2022, 2023) 1 – BOTTAS Valtteri (2019) 19.44 Questa la classifica costruttori: 1. McLaren 516 2. Red Bull 4753. Ferrari 441 4. Mercedes 329 5. Aston Martin 86 6. RB 34 7. Haas 31 8. Williams 16 9. Alpine 13 10. Sauber 0 19.40 Ecco la classifica del Mondiale: 1. Max(Red Bull) 3312. Lando Norris (McLaren) 2793. Charles Leclerc (Ferrari) 2454. Oscar Piastri (McLaren) 2375. Carlos Sainz (Ferrari) 190 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 174 7. George Russell (Mercedes) 155 8. Sergio Perez (Red Bull) 144 9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62 10. Nico Hulkenberg (Haas) 24 11. Lance Stroll (Aston Martin) 24 12. Yuki Tsunoda (RB) 22 13. Alexander Albon (Williams) 12 14. Daniel Ricciardo (RB) 12 15.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : fra poco la Sprint Race - Leclerc vuole insidiare Verstappen - L’olandese inseguirà il quarto successo partendo dalla pole position. Il grande equilibrio tra i top team è dimostrato dai distacchi serrati: meno di 3 decimi hanno separato il primo dal quinto. 20 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint Race del GP degli Stati Uniti ad Austin. (Oasport.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : Verstappen in pole nella qualifica Sprint - Leclerc terzo davanti a Norris - 23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0. Grazie per averci seguito e buona notte a tutti con i motori e con la MotoGP. 58 Perez fa tanta fatica ed è decimo a un distacco di 0?970 da Sainz. 204 18 Valtteri BottasKick Sauber +1. 23. 04 Questa la classifica delle prove libere: 1 Carlos Sainz Ferrari 1:33. (Oasport.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : alle 19.30 le prove libere - riparte la sfida mondiale Verstappen-Norris - Il fine settimana che ospiterà il COTA sarà infatti particolare: non ci saranno due sessioni di prove libere al venerdì, ma una sola sessione con le qualifiche propedeutiche alla Sprint Race che andrà in scena sabato alle 20. Max Verstappen rimane in testa al Mondiale, non vince da otto gare e ha 331 punti contro i 279 di Lando Norris ed i 245 di Charles Leclerc. (Oasport.it)