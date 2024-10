Le scarpe di regine e principesse: tutti i trucchetti delle reali per assicurare stile (e comodità) (Di sabato 19 ottobre 2024) Dalla regina Elisabetta II, che aveva un lacchè incaricato di provare le sue scarpe nuove, ai collant dotati di pads di silicone usati da Kate Middleton fino ai salvatacchi per l'erba di Zara Tindall. I trucchetti delle royal in fatto di scarpe Vanityfair.it - Le scarpe di regine e principesse: tutti i trucchetti delle reali per assicurare stile (e comodità) Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Dalla regina Elisabetta II, che aveva un lacchè incaricato di provare le suenuove, ai collant dotati di pads di silicone usati da Kate Middleton fino ai salvatacchi per l'erba di Zara Tindall. Iroyal in fatto di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Avevo una vecchia giacca di pelle rovinata, ma ho usato questo ed è tornata a splendere: non occorre la lavanderia - Un trucco speciale per far risplendere la tua giacca di pelle preferita: guarda qui come ti faccio risparmiare i soldi della lavanderia! (abruzzo.cityrumors.it)

Schiantarsi contro un albero a 21 anni, e morire - I trucchi del mestiere per capire chi sta tentando di non dichiarare beni di pregio, svelati da un ex-funzionario delle dogane svizzere. (tio.ch)

Pantaloni, quali modelli devi scegliere per slanciare la figura e sembrare più alta - Pantaloni, l'arma segreta per una silhouette perfetta: scopri i modelli migliori per slanciare la figura e allungare le gambe. (pourfemme.it)