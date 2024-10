Juve-Lazio LIVE 0-0: inizia la partita (Di sabato 19 ottobre 2024) All’Allianz Stadium il match valido per la 8ª giornata di Serie A tra Juve-Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Juve-Lazio, valevole per la 8ª giornata del campionato di Serie A EniLIVE 2024/2025. LEGGI LA DIRETTA SU JuveNTUSNEWS24.COM Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Calcionews24.com - Juve-Lazio LIVE 0-0: inizia la partita Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 19 ottobre 2024) All’Allianz Stadium il match valido per la 8ª giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaLa cronaca, sintesi e direttadella, valevole per la 8ª giornata del campionato di Serie A Eni2024/2025. LEGGI LA DIRETTA SUNTUSNEWS24.COM(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram;

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

DIRETTA Serie A - Juventus-Lazio : FORMAZIONI UFFICIALI LIVE - Calciomercato. it Dopo il doppio 0-0 contro Roma e Napoli, la Juventus affronta questa sera il terzo big match stagionale, ospitando la Lazio allo Stadium. Baroni e Motta (Lapresse) – calciomercato. Se la passa decisamente meglio Marco Baroni che, dopo l’allarme lanciato in nazionale, ha recuperato Mateo Guendouzi, presente nella lista dei convocati a differenza di Manuel Lazzari, infortunatosi ... (Calciomercato.it)

Juventus-Lazio LIVE dalle 20.45 - le formazioni ufficiali : c'è Vlahovic - Douglas Luiz dal 1'. Baroni si affida a Dia/Castellanos - IL TABELLINO Juventus-Lazio 0-0 MARCATORI: FORMAZIONI: JUVENTUS ?(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cabal; Locatelli, Thuram;... (Calciomercato.com)

Juve-Lazio : cronaca - sintesi - moviola e diretta LIVE - COM. All’Allianz Stadium il match valido per la 8ª giornata di Serie A tra Juve-Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Juve-Lazio, valevole per la 8ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. LEGGI LA DIRETTA SU JUVENTUSNEWS24. (Calcionews24.com)