Italia sott'accqua, così l'autista dell'autobus salva un automobilista e suo figlio a Siena | Video

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un vero e propriotaggio nel mezzo del nubifragio che nella serata di giovedì 17 ottobre, ha violentemente colpito. È quello che ha visto protagonista un'di Autolinee Toscane in servizio sulla linea urbana s10 nel quartiere di San Miniato, nella zona norda città. Mentre percorreva via Aldo Moro già invasa dall'acqua, il mezzo ha incrociato una Fiat Punto ferma lungo la carreggiata con il motore in panne a causa'acqua. All'interno un uomo e un bambino di circa 6 anni, seduto dietro, con difficoltà a scendere dall'abitacolo. Affiancando la macchina con il bus, l'è riuscito a far salire a bordo in sicurezza l'uomo e il piccolo. Nelle immagini recuperate dalle telecamere di bordo e visualizzabili sulla pagina YouTube di At, si vede iltaggio.