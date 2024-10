“Ilaria Salis: Torino non ti vuole”, striscioni contro il pellegrinaggio dell’eurodeputata tra centri sociali e no tav (video) (Di sabato 19 ottobre 2024) La scorsa sera a Torino sono stati affissi due striscioni contro l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis, che oggi sarà ospite del centro sociale Askatasuna, nel capoluogo piemontese, e domani al presidio No Tav di San Didero. ‘Ilaria Salis: Torino non ti vuole’, recita lo striscione che è stato appeso fuori dalla sede cittadina di Sinistra ecologista-Alleanza Verdi Sinistra. Il secondo striscione è invece un attacco anche al centro sociale, i cui alcuni militanti sono sotto processo per associazione a delinquere, che rientra in un progetto di legalizzazione del Comune di Torino: ‘Askatasuna-Salis: da antisistema a servi del sistema’. I striscioni sono stati rivendicati del movimento di estrema destra Avanguardia. Secoloditalia.it - “Ilaria Salis: Torino non ti vuole”, striscioni contro il pellegrinaggio dell’eurodeputata tra centri sociali e no tav (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La scorsa sera asono stati affissi duel’eurodeputata di Avs, che oggi sarà ospite del centro sociale Askatasuna, nel capoluogo piemontese, e domani al presidio No Tav di San Didero. ‘non ti’, recita lo striscione che è stato appeso fuori dalla sede cittadina di Sinistra ecologista-Alleanza Verdi Sinistra. Il secondo striscione è invece un attacco anche al centro sociale, i cui alcuni militanti sono sotto processo per associazione a delinquere, che rientra in un progetto di legalizzazione del Comune di: ‘Askatasuna-: da antisistema a servi del sistema’. Isono stati rivendicati del movimento di estrema destra Avanguardia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torino - striscione 'neofascista' contro Ilaria Salis : "Si sentono sicuri e liberi grazie a un governo amico" - Striscione 'neofascista' contro Ilaria Salis a Torino. È stato affisso sulla saracinesca della sede di Sinistra Ecologista che si trova in piazza Moncenisio 3. Sullo striscione si legge: “Ilaria Salis, Torino non ti vuole’. Il riferimento è al doppio appuntamento dell’eurodeputata in programma... (Torinotoday.it)

Ilaria Salis sempre peggio : a Torino per “omaggiare” il centro sociale Askatasuna e i violenti No Tav - Stendiamo un velo pietoso. Colei che vuole svuotare le carceri e legalizzare le occupazioni irregolari di immobili alza il tiro. “Bene che me ne sia andato dall’Italia tanti anni fa”, commenta amaro un utente su X. L’inopportunità di molti suoi atteggiamenti non sono tollerabili e il popolo social non glielo manda a dire. (Secoloditalia.it)

Ilaria Salis sostiene le detenute di Torino che annunciano lo sciopero della fame : “Hanno ragione” - "Quelle donne hanno assolutamente ragione". È il messaggio di solidarietà di Ilaria Salis nei confronti delle detenute di Torino che, in una lettera al Capo dello Stato, hanno annunciato lo sciopero della fame per protestare contro la situazione delle carceri italiane, ormai allo stremo. Continua a leggere . (Fanpage.it)