Grande Fratello, i primi dubbi di Yulia verso Giglio: la confessione

Grande Fratello, i primi dubbi di Yulia verso Giglio: la confessione della gieffina a Shaila Gatta. Ecco cosa è emerso

Grande Fratello, nelle ultime ore Yulia ha iniziato ad essere preoccupata per il rapporto che ha instaurato con Giglio. I due gieffini si sono avvicinati sempre di più, giorno dopo giorno, e spesso stanno anche dormendo insieme nello stesso letto. Cosa accadrà e cosa sta accadendo tra i due inquilini? Sboccerà l'amore nella Casa prima di Natale?

La confessione della modella alla ballerina Shaila

Yulia questa settimana si trova in Nomination insieme a Shaila, Amanda e Lorenzo. Lunedì, nel corso della nuova puntata si scoprirà l'esito del televoto e dunque Yulia potrebbe anche lasciare la Casa più spiata d'Italia.

Mister Movie | Grande Fratello : notte bollente per Yulia e Luca! Nasce una nuova coppia? - Un amore sbocciato nella Casa La relazione tra Yulia e Luca si è evoluta lentamente nel corso delle settimane. 30 su Canale 5. Durante la notte, le telecamere hanno ripreso dei movimenti sotto le coperte che lasciano poco spazio all’immaginazione. Un appuntamento da non perdere Per non perdere neanche un attimo di questa appassionante storia, non mancate all’appuntamento con il ... (Mistermovie.it)

Grande Fratello - Yulia Bruschi e Giglio passano la notte insieme : strani movimenti sotto il piumone - cosa è successo - Dopo una piccola incomprensione, Yulia Bruschi e Giglio trascorrono la notte insieme nella casa del Grande Fratello. I movimenti sotto le coperte sono inequivocabili, ecco cosa è successo. (Comingsoon.it)

Grande Fratello - Giglio e Yulia dormono insieme - quel movimento sotto al piumone - Stanotte, di sicuro, qualcosa è successa. Invece poi hanno chiarito e hanno passato la notte insieme, almeno qualcosa c’è stata tra loro a giudicare dai movimenti sul letto. Con quella persona fuori non ci sono state promesse, ci siamo detti di vedere le cose come vanno, di vivermi tutto al 100% e se sarà, sarà. (361magazine.com)