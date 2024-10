Gp Austin, Verstappen vince la gara sprint davanti a Sainz e Norris (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il tre volte campione del mondo e leader iridato Max Verstappen vince la gara sprint del Gp degli L'articolo Gp Austin, Verstappen vince la gara sprint davanti a Sainz e Norris proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Gp Austin, Verstappen vince la gara sprint davanti a Sainz e Norris Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il tre volte campione del mondo e leader iridato Maxladel Gp degli L'articolo Gplaproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Formula 1 - Gp Usa : Verstappen torna a vincere - la Ferrari va con Sainz. Che duello con Leclerc! - Un sabato da leone per Max Verstappen che torna alla vittoria, seppur solo nella gara sprint, e guadagna punti importanti in chiave Mondiale. . Nella mini corsa del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin oltre alla stella del campione del mondo brilla Carlos Sainz che dal semaforo verde al diciannovesimo e ultimo giro ingaggia una sfida avvincente con il compagno di squadra Charles Leclerc che ... (Gazzettadelsud.it)

