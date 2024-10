Liberoquotidiano.it - Dall'intelligenza artificiale tecnica per eliminare alluce valgo

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il 'miracolo' dell'in soccorso dei piedi: è ormai diventata realtà in Campania una personalizzazione dell'intervento chirurgico per correggere lcon algoritmi che guidano il chirurgo verso osteotomie (tagli dell'osso) estremamente precise perla deformità. L'IA eccelle in fase di pianificazione preoperatoria, permettendo di simulare vari scenari chirurgici a partire da modelli virtuali. Un vero e proprio cambiamento nel mondo della chirurgia mininvasiva del piede volto a raggiungere un modello di medicina sempre più personalizzata.