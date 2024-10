Cityrumors.it - Caso Sogei, si aggrava sempre di più la posizione dell’ex dg

(Di sabato 19 ottobre 2024) Sono stati sequestrati altri soldi e la Finanza non fa che scavare e cercare di scoprire se ci sono altre situazioni che coinvolgono altri Non fanno che proseguire i soldi nell’inchiesta legata a. Ne sono stati trovato altri 100 mila euro, che sono anch’essi tangenti e sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza all’interno della casa di Paolino Iorio, ex direttore generale Business di, ai domiciliari insieme a un imprenditore per l’accusa di corruzione. Siladg Paolino Iorio nell’ambito dell’inchiesta su(Ansa Foto) Cityrumors.itC’è da dire che questi altri soldi ritrovati dai militari della Finanza sono stati segnalati dallo stesso inquisito Paolino Iorio che avrebbe indicato agli agenti la presenza dei soldi all’interno della propria abitazione.