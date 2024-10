.com - Calcio femminile C / Maltempo, rinviata Vicenza – Jesina Aurora

(Di sabato 19 ottobre 2024) Anche Venezia – Ravenna, stesso Girone B della serie C nazionale, in programma oggi pomeriggio. La pioggia non da tregua JESI, 19 ottobre 2024 – Nientealed in dettaglio niente. La gara valida per la 7° giornata del campionato nazionale di serie C Girone B in programma per domani pomeriggio alle ore 15,30 allo stadio ‘Einaudi’ diRiviera Berica è stata. “A causa dell’ondata diche sta investendo il nostro Paese – la comunicazione trasmessa dalla Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento– si comunica che la garaa data da destinarsi”. Stessa sorte per1985 – Ravenna che si doveva disputare in anticipo oggi pomeriggio. (e.s.