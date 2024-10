Ballando con le Stelle stasera, scaletta: Milly Carlucci annuncia eliminato (Di sabato 19 ottobre 2024) Ballando con le Stelle stasera, sabato 19 ottobre 2024, prevede la prima eliminazione ad inizio puntata. Milly Carlucci darà subito il via a uno spareggio decisivo tra Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, da un lato, e Alan Friedman e Giada Lini, dall'altro. La tensione è palpabile, poiché uno dei due concorrenti lascerà definitivamente la pista da ballo. Solo uno dei due sarà salvato, mentre l'altro vedrà il proprio percorso terminare. Non è stata una settimana facile per Sonia Bruganelli al centro di non poche polemiche per i suoi scontri con la giuria di Ballando e le sue dichiarazioni che hanno fatto alzare più volte le sopracciglia. Riuscirà a rimanere in gara oppure avrà la meglio Alan Friedman? Dopo l'eliminazione, la scaletta della puntata di Ballando stasera prevede il via alla gara. Tvpertutti.it - Ballando con le Stelle stasera, scaletta: Milly Carlucci annuncia eliminato Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di sabato 19 ottobre 2024)con le, sabato 19 ottobre 2024, prevede la prima eliminazione ad inizio puntata.darà subito il via a uno spareggio decisivo tra Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, da un lato, e Alan Friedman e Giada Lini, dall'altro. La tensione è palpabile, poiché uno dei due concorrenti lascerà definitivamente la pista da ballo. Solo uno dei due sarà salvato, mentre l'altro vedrà il proprio percorso terminare. Non è stata una settimana facile per Sonia Bruganelli al centro di non poche polemiche per i suoi scontri con la giuria die le sue dichiarazioni che hanno fatto alzare più volte le sopracciglia. Riuscirà a rimanere in gara oppure avrà la meglio Alan Friedman? Dopo l'eliminazione, ladella puntata diprevede il via alla gara.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ballando con le stelle 2024 : Raoul Bova ospite d'onore - quali coppie si esibiranno stasera su Rai 1 - Ballando con le stelle 2024 si prepara al suo primo spareggio e ad accogliere Raoul Bova come ballerino per una notte in questo sabato 19 ottobre, come sempre su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. E per una nuova sfida con Tu sì que vales su Canale 5, che la scorsa settimana è stata vinta proprio dal programma di Milly Carlucci. (Movieplayer.it)

Ballando con le stelle 2024 - stasera su Rai1 : anticipazioni della puntata del 19 ottobre - Scopriamo tutte le anticipazioni della quarta puntata di stasera, sabato 19 ottobre 2024. Milly Carlucci è pronta ad aprire le danze, affiancata come sempre da Paolo Belli, dopo il boom di ascolti delle prime puntate del programma che si confermano un buon competitor contro il “rivale” Tu si que vales. (Superguidatv.it)

Ballando con le stelle 2024 stasera su Rai 1 con la terza puntata : chi sono gli ospiti - le coppie in pista - Ballando con le stelle: gli …. Che non ha portato i risultati sperati in termini di ascolti, arrivati oltre i tre milioni di spettatori ma rimasti di poco sotto quelli del grande concorrente su Canale 5, Tu sì que vales. In compenso la puntata è stata costellata di polemiche, che si sono protratte ben oltre il sabato sera, come quella tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. (Movieplayer.it)