Yahya Sinwar cosa cambia ora per Hamas e per Gaza | gli ostaggi nelle mani dei nuovi capi

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ieri l’esercito d’Israele ha annunciato l’uccisione del leader di Hams Yahya Sinwar: oggi Benjamin Netanyahu ha convocato il governo. “Questa non è la fine della guerra a, è l’inizio della fine”, ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo l’uccisione da parte dell’esercito di Israele del leader dia Tel al-Sultan. Uccisione di Yahya Sinwar,pere per(ANSA FOTO) – Notizie.comConsiderato a livello internazionale come un terrorista di primissimo livello, Sinwar era una delle menti dietro le stragi effettuate dail 7 ottobre 2023 in Israele. La guerra nella Striscia diè dunque cominciata con Sinwar ma non termina con la sua morte. Netanyahu ha convocato una riunione speciale sulla sicurezza alla quale parteciperanno membri del governo e funzionari. Sul tavolo c’è prima di tutto la questione degli