Videochiamate dal carcere per minacciare le vittime di estorsione

Tempo di lettura: 2 minuti

Videochiamate dal carcere per indurre le vittime dell'estorsione a pagare. E' uno dei particolari emersi da un'indagine contro un giro di usura praticato con tassi mensili variabili tra il 20 ed il 60 per cento che con minacce scoperto dalla Polizia a Salerno che ha eseguito due misure cautelari nei confronti di due uomini attualmente detenuti.

Gli agenti hanno eseguito il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno, in accoglimento delle richieste presentate dalla locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia.

I due sono stati già condannati in via definitiva per associazione mafiosa: uno di loro era ritenuto già appartenente al clan Pecorcaro-Renna, attivo nei comuni di Bellizzi, Montecorvino Rovella, Battipaglia e zone limitrofe.

