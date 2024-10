Trump accusa Zelensky e Biden per l’invasione russa dell’Ucraina (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’ex presidente americano Donald Trump accusa il presidente ucraino Zelensky e il presidente Biden per l’invasione russa dell’Ucraina. Sebbene Trump si sia affrettato ad attribuire la colpa della guerra a Zelensky e Biden, durante l’intervista non ha menzionato il presidente russo Putin. Trump accusa Zelensky e Biden della guerra in Ucraina L’ex presidente americano Donald Periodicodaily.com - Trump accusa Zelensky e Biden per l’invasione russa dell’Ucraina Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’ex presidente americano Donaldil presidente ucrainoe il presidenteper. Sebbenesi sia affrettato ad attribuire la colpa della guerra a, durante l’intervista non ha menzionato il presidente russo Putin.della guerra in Ucraina L’ex presidente americano Donald

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ucraina - Trump contro Zelensky : “la guerra è persa” - La guerra tra Ucraina e Russia, alla fine, è 'colpa' di Volodymyr Zelensky. Donald Trump, alla fine, punta il dito contro il presidente ucraino. (Imolaoggi.it)

Donal Trump contro Zelensky : “La guerra è persa - non avrebbe dovuto permetterla” - La guerra è persa”. Durante l’intervista, Trump ha inoltre accusato l’attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, di aver contribuito a provocare il conflitto. Tuttavia, l’attacco russo ha violato queste garanzie, lasciando l’Ucraina senza protezione di fronte all’aggressione di Mosca. “I Paesi della NATO non sono coinvolti in guerre, e i loro cittadini sono tutti vivi, grazie a Dio”, ha ... (Thesocialpost.it)

Ucraina-Russia - Trump contro Zelensky : “La guerra è persa” - Donald Trump, alla fine, punta il dito contro il presidente ucraino per il conflitto in corso da oltre 960 giorni. La guerra è persa", le parole del candidato repubblicano alle elezioni […] The post Ucraina-Russia, Trump contro Zelensky: “La guerra è persa” appeared first on L'Identità. (Adnkronos) – La guerra tra Ucraina e Russia, alla fine, è 'colpa' di Volodymyr Zelensky. (Lidentita.it)