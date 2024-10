Superbike, GP Spagna 2024: Nicolò Bulega precede Toprak Razgatlioglu di 22 millesimi nella FP1 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si è aperta la dodicesima ed ultima tappa del Mondiale 2024 della Superbike: a Jerez, sul circuito Angel Nieto, è scattato il GP di Spagna con le FP1. Davanti a tutti i due contendenti ancora in lizza per il titolo iridato: miglior crono per l’italiano Nicolò Bulega in 1’39?744, con appena 0?022 di vantaggio sul turco Toprak Razgatlioglu. Alle spalle dei primi due un altro italiano, Andrea Iannone, con il terzo tempo ed un ritardo di 0?223 dalla vetta. Il britannico Jonathan Rea è quarto a 0?304, davanti all’iberico Iker Lecuona, quinto a 0?497, ed ai britannici Sam Lowes, sesto a 0?603, e Scott Redding, settimo a 0?605. Oasport.it - Superbike, GP Spagna 2024: Nicolò Bulega precede Toprak Razgatlioglu di 22 millesimi nella FP1 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si è aperta la dodicesima ed ultima tappa del Mondialedella: a Jerez, sul circuito Angel Nieto, è scattato il GP dicon le FP1. Davanti a tutti i due contendenti ancora in lizza per il titolo iridato: miglior crono per l’italianoin 1’39?744, con appena 0?022 di vantaggio sul turco. Alle spalle dei primi due un altro italiano, Andrea Iannone, con il terzo tempo ed un ritardo di 0?223 dalla vetta. Il britannico Jonathan Rea è quarto a 0?304, davanti all’iberico Iker Lecuona, quinto a 0?497, ed ai britannici Sam Lowes, sesto a 0?603, e Scott Redding, settimo a 0?605.

