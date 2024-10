Stefano De Martino “raddoppia”: torna anche su Rai2, c’è la data (Di venerdì 18 ottobre 2024) News TV. Con Affari tuoi sbanca gli ascolti, le donne sono pazze di lui, Stefano De Martino è sicuramente l’uomo del momento. Alla guida del programma di Rai 1, il conduttore ballerino sta dando del filo da torcere oltre a Striscia la Notizia, anche ad Amadeus, sbarcato sul Nove da quest’anno proprio dopo aver lasciato il game show. Eppure Stefano non sembra volersi fermare, al contrario, raddoppiare. Ecco dove lo vedremo ancora. Leggi anche: “Affari tuoi”, forte frastuono in diretta: lo spavento di Stefano De Martino e del pubblico Leggi anche: Jasmine Carrisi, parole pesanti a “La volta buona”: tutti di sasso Stefano De Martino “raddoppia”: torna anche su Rai2 Il portale TvBlog.it ha svelato che il presentatore di Affari Tuoi tornerà alla guida di quello che per Stefano De Martino è stato il trampolino di lancio: Stasera Tutto è possibile. Tvzap.it - Stefano De Martino “raddoppia”: torna anche su Rai2, c’è la data Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) News TV. Con Affari tuoi sbanca gli ascolti, le donne sono pazze di lui,Deè sicuramente l’uomo del momento. Alla guida del programma di Rai 1, il conduttore ballerino sta dando del filo da torcere oltre a Striscia la Notizia,ad Amadeus, sbarcato sul Nove da quest’anno proprio dopo aver lasciato il game show. Eppurenon sembra volersi fermare, al contrario,re. Ecco dove lo vedremo ancora. Leggi: “Affari tuoi”, forte frastuono in diretta: lo spavento diDee del pubblico Leggi: Jasmine Carrisi, parole pesanti a “La volta buona”: tutti di sassoDe”:suIl portale TvBlog.it ha svelato che il presentatore di Affari Tuoi tornerà alla guida di quello che perDeè stato il trampolino di lancio: Stasera Tutto è possibile.

STASERA TUTTO È POSSIBILE RESTA SU RAI2. ULTIMA EDIZIONE CON STEFANO DE MARTINO? - . Stasera Tutto è Possibile è lo show più visto di Rai2 e rimarrà anche nel 2025 ad impreziosirne il palinsesto. Si sono infatti susseguite le voci di un trasloco di STEP su Rai1, rivisto per la rete ammiraglia. Invece, anticipa Tvblog, si è optato per lasciare tutto com’è, su Rai2 e con la conduzione di De Martino. (Bubinoblog)

