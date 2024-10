Liberoquotidiano.it - "Sono stato solo fortunato a vincere il secondo set": l'impensabile frase di Novak Djokovic

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Che siano Masters 1000 o 500, che siano Slam o tornei d'esibizione ormai non fa più differenza. Jannik Sinner è diventato una macchina e anche al Six Kings Slam, competizione tennistica d'esibizione che si sta tenendo a Riyadh, in Arabia Saudita, sta imponendo la sua legge. Il bottino finale di 6 milioni di euro fa gola, ma a muovere Jannik è il suo straordinario talento. Nole, nello spazio di pochi giorni, cade nuovamente contro l'altoatesino e non può far altro che alzare bandiera bianca. Queste le parole del serbo: "Lui ha giocato a un livello altissimo per tutto l'anno. Quindi, è il migliore al mondo per un motivo. E sì, penso di avergli dato del filo da torcere oggi. Sai, ho cercato di lottare e l'ho fatto, cercando di rimontare. Ero vicino, ma lui èsemplicemente migliore nei momenti importanti. È stata una grande atmosfera, un'atmosfera elettrica in campo.