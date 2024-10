Rafael Nadal precisa sulla sua partecipazione alle Finali di Coppa Davis a Malaga (Di venerdì 18 ottobre 2024) Impegnato nel Six Kings Slam 2024, torneo di esibizione di scena a Riad (Arabia Saudita), Rafael Nadal sta vivendo la sua ultima stagione agonistica. La notizia del suo ritiro non è stata una sorpresa, a precedere l’evento in questione. Da tempo Nadal aveva non pochi problemi fisici e il ritardo della sua condizione si è vista tutta nel confronto con il suo più giovane connazionale Carlos Alcaraz, valido per la semifinale del torneo in questione. Una vittoria per 6-3 6-3 firmata da Carlitos al cospetto di un Rafa comunque desideroso di lasciare il campo con onore. Oasport.it - Rafael Nadal precisa sulla sua partecipazione alle Finali di Coppa Davis a Malaga Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Impegnato nel Six Kings Slam 2024, torneo di esibizione di scena a Riad (Arabia Saudita),sta vivendo la sua ultima stagione agonistica. La notizia del suo ritiro non è stata una sorpresa, a precedere l’evento in questione. Da tempoaveva non pochi problemi fisici e il ritardo della sua condizione si è vista tutta nel confronto con il suo più giovane connazionale Carlos Alcaraz, valido per la semifinale del torneo in questione. Una vittoria per 6-3 6-3 firmata da Carlitos al cospetto di un Rafa comunque desideroso di lasciare il campo con onore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rafael Nadal - ritiro e prezzi alle stelle per l’ultima volta in Coppa Davis - O almeno quelli dei circuiti ufficiali. C’è però un’altra via: sempre l’ITF ha bloccato alcuni tagliandi che verranno “liberati” quando saranno rese note le squadre in semifinale e in finale, allo scopo di riservare quei tagliandi ai tifosi dei Paesi coinvolti. Sinner sul ritiro di Nadal: “Ha insegnato tanto ai giovani, persona incredibile fuori dal campo” Una cosa che va ben al di là del ... (Oasport.it)

Racconti e aneddoti del primo Rafael Nadal : un romanzo di formazione - Al secondo turno il suo avversario è Massimo Dell’Acqua, che proprio quell’anno raggiunge il best ranking di n. “Aveva 16 anni e non era mai stato sull’erba – spiega -. Il primo avversario della sua carriera, battuto 6-1 4-6 6-0, risponde al nome del connazionale Tomas Prieto-Sorensen che, destino vuole, sarebbe poi divenuto Head Coach del Rafael Nadal Sports Centre. (Sportface.it)

Rafael Nadal - il matador con la racchetta - The post Rafael Nadal, il matador con la racchetta appeared first on seriea24. (Adnkronos) – E’ stato uno dei protagonisti indiscussi del tennis mondiale per oltre due decenni. it: Notizie dallo Sport Italiano. A 38 anni ha annunciato il ritiro il campione spagnolo Rafael Nadal, uno degli interpreti più grandi di sempre come dimostra il suo palmares costellato di successi: 22 titoli dello ... (Seriea24.it)