Quali sono i dati che le banche leggono dal tuo conto: cosa capiscono dai bonifici (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il caso del banchiere di Intesa Sanpaolo che spiava i conti di politici e calciatori ha sollevato dei dubbi sulla gestione dei nostri dati. Le informazioni sui nostri conti non dovrebbero essere aperte a qualsiasi funzionario di banca ma solo a chi si occupa del nostro conto: come funziona il sistema dei coni di visibilità . Fanpage.it - Quali sono i dati che le banche leggono dal tuo conto: cosa capiscono dai bonifici Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il caso del banchiere di Intesa Sanpaolo che spiava i conti di politici e calciatori ha sollevato dei dubbi sulla gestione dei nostri. Le informazioni sui nostri conti non dovrebbero essere aperte a qualsiasi funzionario di banca ma solo a chi si occupa del nostro: come funziona il sistema dei coni di visibilità .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Conti correnti spiati - la difesa di Coviello : «Ma quale dossieraggio - era solo curiosità . Mai ceduto i dati a nessuno» - I legali, Luigi Milani, Federico Straziota, Antonio Arzano e Domenica Lenato, insistono proprio su questo punto: «Possiamo escludere che vi sia stata cessione di dati a terzi». Per questo la banca, ora indagata, aveva notificato il tutto al Garante della privacy che aveva a sua volta informato i clienti dell’abuso. (Open.online)

Conti correnti spiati - la difesa di Coviello : «Ma quale dossieraggio - era solo curiosità . Mai ceduto i dati a nessuno» - «Non è stata trovata documentazione nelle perquisizioni» «Nel corso delle perquisizioni eseguite il 10 ottobre presso l’abitazione e altri locali in uso all’indagato, non è stata rinvenuta – nella disponibilità del dott. Il 52enne di Bitonto avrebbe spiato dal 2022 al 2024 quasi 7mila conti correnti, alcuni di proprietà di politici come la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il suo ... (Open.online)

Conti correnti spiati - Intesa Sanpaolo si scusa per il caso-Coviello : «Non accadrà più. I dati dei clienti? Sono al sicuro» - Grazie ai valori che ci guidano proseguiremo nell’assicurare il nostro ruolo di motore economico e sociale dell’Italia». Ciononostante, si puntualizza, «siamo molto dispiaciuti di quanto accaduto e chiediamo scusa. . Intesa Sanpaolo aveva già rotto i rapporti due mesi fa con Vincenzo Coviello, il suo dipendente che per oltre un anno e mezzo ha spiato i conti correnti di politici, attori, ... (Open.online)