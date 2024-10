Open Arms, ora la difesa di Salvini sostiene che la nave stava “bighellonando” e poteva andare in Spagna (Di venerdì 18 ottobre 2024) La nave Ong Open Arms "ha scelto di bighellonare" invece di andare in Spagna per far sbarcare le 147 persone migranti soccorse che aveva a bordo. Questa è la linea difensiva di Matteo Salvini nel processo di Palermo, in cui oggi si è svolta l'arringa della difesa. Fanpage.it - Open Arms, ora la difesa di Salvini sostiene che la nave stava “bighellonando” e poteva andare in Spagna Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) LaOng"ha scelto di bighellonare" invece diinper far sbarcare le 147 persone migranti soccorse che aveva a bordo. Questa è la linea difensiva di Matteonel processo di Palermo, in cui oggi si è svolta l'arringa della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anm - scorta a pm di Open Arms? Sospetti generano minacce - Operazioni che creano intorno al processo un'aurea di sospetto possono produrre questo tipo di effetti: attacco alle persone, quindi dei magistrati, con violenze e minacce verbali. . Così il presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, all'ANSA, in merito alla scorta assegnata alla pm Giorgia Righi, una delle magistrate che rappresenta l'accusa al processo Open Arms, che vede imputato il ministro ... (Quotidiano.net)

Open Arms - Bongiorno “Linea del Governo era redistribuire e poi sbarco” - “Quindi – ha concluso – hanno 39 migranti, ma non li danno a Malta, e l’argomento della velocità delle procedure italiane, un vanto per lo Stato italiano, viene usato per non farli sbarcare”. Non c’era acqua, non c’era nulla: imbarcazione integra, non c’era distress”. Di rifiuti ne abbiamo registrati tanti, ma non del ministro Salvini”. (Unlimitednews.it)

Open Arms - assegnata la scorta anche all’ultima pm per le minacce. L’associazione dei magistrati : «Clima di tensione alimentato dalle polemiche» - La requisitoria con la quale aveva chiesto insieme alle colleghe la condanna di Salvini era stata commentata con minacce di morte e insulti sessisti. 52 la difesa della patria è sacro dovere dei cittadini #iostoconSalvini». Salvini: «A testa alta, senza paura, per l’Italia e gli italiani» «Qui aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo. (Open.online)