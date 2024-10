Nuova Dacia Spring: come va l'elettrica più conveniente in commercio (Di venerdì 18 ottobre 2024) Concreta, bada alla sostanza, è agile nel traffico ed è anche accessibile, sia nell’acquisto che nel mantenimento. Cresce notevolmente la qualità, diventando la perfetta alleata cittadina Ilgiornale.it - Nuova Dacia Spring: come va l'elettrica più conveniente in commercio Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Concreta, bada alla sostanza, è agile nel traffico ed è anche accessibile, sia nell’acquisto che nel mantenimento. Cresce notevolmente la qualità, diventando la perfetta alleata cittadina

Nuova Dacia Sandero 2026 : come sarà la nuova generazione? - L’auto sarà sempre una compatta di segmento B con dimensioni simili ad oggi attorno ai 410-415 cm. Dietro il look punterà al mondo dei suv con superficie vetrata ridotta e fari full LED con nuovo design. Ribadiamo che non si tratta di immagini ufficiali: https://www. Con tre generazioni all’attivo, una tra le auto più amate e vendute in Europa, la Dacia Sandero si appresta a vivere la sua ... (Ilgiornaledigitale.it)

Nuova Dacia Bigster 2025 : presentazione il 14 ottobre al Salone di Parigi - Verrebbe utilizzata la nuova tecnologia, che andrebbe di pari passo con un aumento della potenza, nonché una riduzione dei consumi. Ovviamente tutto ciò farà salire il prezzo. Fonte Nuova Dacia Bigster 2025: presentazione il 14 ottobre al Salone di Parigi Credits Il Giornale Digitale . La Dacia Bigster punterà maggiormente sulla capacità di carico, da oltre 600 litri, e sull’abitabilitá interna. (Ilgiornaledigitale.it)

Nuova Dacia Dokker : torna nel 2026 la multispazio per famiglie - Il render riportato nell’articolo mostra un’auto altamente più futuristica e bella da vedere rispetto alla precedente generazione con un frontale che ricalca le ultime nate nel brand. Anche dentro ci aspettiamo un mezzo ben più al passo con i tempi con strumentazione digitale. Fonte Nuova Dacia Dokker: torna nel 2026 la multispazio per famiglie Credits Il Giornale Digitale . (Ilgiornaledigitale.it)