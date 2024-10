Messia di Dune: Denis Villeneuve svela quando inizieranno le riprese (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il regista canadese ha svelato il periodo d'inizio della produzione di Messia di Dune, il nuovo film del franchise. Denis Villeneuve ha confermato che la sua pausa dietro la macchina da presa è finita e che presto tornerà al lavoro per girare il terzo capitolo di Dune. Il regista del Québec è stato intervistato da Deadline e ha svelato quando avvierà le riprese. Il programma, secondo quanto si evince dalle parole di Villeneuve, è cambiato un po' rispetto al passato e probabilmente lo slittamento dei lavori è stato causato anche dai molteplici impegni dei protagonisti del franchise. Un anno dopo Inizialmente la produzione doveva essere avviata nel 2025 ma Villeneuve ha confessato che i lavori inizieranno nel 2026. Tra Movieplayer.it - Messia di Dune: Denis Villeneuve svela quando inizieranno le riprese Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il regista canadese hato il periodo d'inizio della produzione didi, il nuovo film del franchise.ha confermato che la sua pausa dietro la macchina da presa è finita e che presto tornerà al lavoro per girare il terzo capitolo di. Il regista del Québec è stato intervistato da Deadline e hatoavvierà le. Il programma, secondo quanto si evince dalle parole di, è cambiato un po' rispetto al passato e probabilmente lo slittamento dei lavori è stato causato anche dai molteplici impegni dei protagonisti del franchise. Un anno dopo Inizialmente la produzione doveva essere avviata nel 2025 maha confessato che i lavorinel 2026. Tra

