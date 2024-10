Unlimitednews.it - Meloni a Beirut “La missione Unifil va rafforzata”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Credo che dovremmo tornare allainiziale dell’, in maniera propria e concertata, lo scopo è di aumentare le capacità generali di difesa delle forze libanesi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, al termine dell’incontro acon il primo ministro libanese, Najib Mikati.“Credo sia importante sostenere le istituzioni libanesi, questa nazione sta soffrendo ed avere delle istituzioni efficaci è la chiave per difendere i propri interessi, l’Italia è pronta a dare tutto l’aiuto necessario, se richiesto”, ha spiegato.“L’Italia insieme agli altri partner della comunità internazionale ha lanciato un appello affinchè ci sia un cessate il fuoco di 21 giorni -. Sono venuta da Bruxelles, dove si è parlato della crisi in Medio Oriente.