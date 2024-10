Lapresse.it - Medioriente: Hamas conferma la morte di Sinwar

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano, 18 ott. (LaPresse) –hato ladel suo leader Yahya, ucciso dall’esercito israeliano nella Striscia di Gaza. Lo ha detto Khalil Hayya, alto funzionario dia Gaza, in un discorso televisivo in cui ha sottolineato che il gruppo palestinese onora “la memoria del martire caduto, Yahya”. Descrivendolo come “risoluto, coraggioso e intrepido”, Hayya ha aggiunto che“ha sacrificato la sua vita per la causa della nostra liberazione. Lo riporta Al Jazeera.