Quotidiano.net - Mattarella, grande amicizia e fratellanza con Albania

(Di venerdì 18 ottobre 2024) "Ringrazio il coro dei ragazzi che hanno cantato gli inni nazionali albanese e italiano e che ci hanno accolto con un bellissimo canto della tradizione arbëreshë. Piana degli Albanesi - capitale della cultura arbëreshë in Sicilia - ci fa sentire insieme a casa, membri di una stessa comunità : albanesi, italiani e italo-albanesi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergioal Teatro del seminario di Piana degli Albanesi, nel palermitano, nel corso della visita con il presidente della Repubblica Albanese Bajram Begaj. "Un'occasione per confermare, ancora una volta, lae collaborazione che intercorrono trae Italia. I nostri popoli sono legati, inoltre, da un rapporto di "", a cui contribuiscono fortemente le comunità arbëreshë presenti in Italia.