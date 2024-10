Maltempo in Liguria: scuole aperte a Genova, chiusure nei comuni limitrofi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione meteorologica in Liguria ha portato a decisioni differenti riguardo l’apertura delle scuole. Dopo un’ondata di Maltempo che ha colpito la regione, a Genova le scuole rimarranno aperte, mentre nel genovesato altre località come Recco e Rapallo dovranno fare i conti con la chiusura degli istituti. L’allerta meteo è stata aggiornata, passando da arancione a gialla, con tempistiche diverse a seconda delle zone colpite. Allerta meteo: evoluzione e previsioni L’allerta meteo in Liguria ha subito un’evoluzione significativa nel corso della giornata. Originariamente, la regione era sotto un’allerta arancione, valida fino alle 8 del mattino, che ha destato preoccupazione tra i residenti. Gaeta.it - Maltempo in Liguria: scuole aperte a Genova, chiusure nei comuni limitrofi Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione meteorologica inha portato a decisioni differenti riguardo l’apertura delle. Dopo un’ondata diche ha colpito la regione, alerimarranno, mentre nel genovesato altre località come Recco e Rapallo dovranno fare i conti con la chiusura degli istituti. L’allerta meteo è stata aggiornata, passando da arancione a gialla, con tempistiche diverse a seconda delle zone colpite. Allerta meteo: evoluzione e previsioni L’allerta meteo inha subito un’evoluzione significativa nel corso della giornata. Originariamente, la regione era sotto un’allerta arancione, valida fino alle 8 del mattino, che ha destato preoccupazione tra i residenti.

