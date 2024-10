Thesocialpost.it - Litiga con un ciclista, fa retromarcia e lo investe: tragedia in Francia

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo un acceso diverbio, un uomoun. Paul Varry, 27 anni, è deceduto martedì 15 ottobre 2024 a Parigi, mentre pedalava e è stato travolto da un Suv guidato da Ariel M., 52 anni. Poco prima dell’incidente, Varry aveva avuto una discussione animata con il conducente. Ariel M., già noto per precedenti penali che includono truffe, violenze e minacce, stava portando la figlia di 17 anni a un appuntamento dall’oculista ed era in ritardo.Leggi anche: Mario spara alla moglie e si uccide: Celeste muore in ospedale. “Il braccialetto elettronico non ha funzionato” In preda al traffico congestionato della capitale francese, ha deciso di invadere la corsia riservata ai bus e poi la pista ciclabile al boulevard Malesherbes.