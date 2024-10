Liam Payne, la scoperta su cosa è successo pochi giorni prima della morte (Di venerdì 18 ottobre 2024) La morte di Liam Payne ha sconvolto il mondo della musica e non solo. L’ex cantante degli One Direction sarebbe precipitato dal terzo piano di un albergo di Buenos Aires, in Argentina. Si teme che possa essersi suicidato. Solo adesso spunta fuori che cosa sarebbe successo qualche giorno prima della tragica morte. (Continua) Leggi anche: Liam Payne, l’esito dell’autopsia rivela la verità sulla morte Leggi anche: Liam Payne morto, l’ex fidanzata rompe il silenzio: “Messaggi inquietanti” La morte di Liam Payne Liam Payne è morto all’età di 31 anni nella notte tra mercoledì e giovedì. L’artista sarebbe precipitato dal terzo piano dell’albergo nel quale soggiornava insieme alla fidanzata a Palermo, quartiere di Buenos Aires, in Argentina. La polizia è intervenuta nell’albergo per una segnalazione su un uomo molesto sotto il probabile effetto di droghe o alcol. Tvzap.it - Liam Payne, la scoperta su cosa è successo pochi giorni prima della morte Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ladiha sconvolto il mondomusica e non solo. L’ex cantante degli One Direction sarebbe precipitato dal terzo piano di un albergo di Buenos Aires, in Argentina. Si teme che possa essersi suicidato. Solo adesso spunta fuori chesarebbequalche giornotragica. (Continua) Leggi anche:, l’esito dell’autopsia rivela la verità sullaLeggi anche:morto, l’ex fidanzata rompe il silenzio: “Messaggi inquietanti” Ladiè morto all’età di 31 anni nella notte tra mercoledì e giovedì. L’artista sarebbe precipitato dal terzo piano dell’albergo nel quale soggiornava insieme alla fidanzata a Palermo, quartiere di Buenos Aires, in Argentina. La polizia è intervenuta nell’albergo per una segnalazione su un uomo molesto sotto il probabile effetto di droghe o alcol.

“L’aveva scoperto qualche giorno prima di morire”. Liam Payne - l’ipotesi del suicidio prende sempre più piede - Le dimissioni sono arrivate mentre l’ex fidanzata, Maya Henry, aveva avviato un’azione legale contro il cantante dopo averlo accusato di averla contattata ripetutamente. Una fonte in particolare ha dichiarato: ‘Tra tutti i ragazzi degli One Direction, lui era quello sulla strada sbagliata musicalmente. (Caffeinamagazine.it)