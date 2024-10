L' euro è stabile sul dollaro a quota 10841

L'euro è stabile sul dollaro, a quota 1,0841 (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'euro è stabile sul dollaro trattato a quota 1,0841 in rialzo dello 0,09%. L'euro-yen è a 162,49 (-0,13%). Quotidiano.net - L'euro è stabile sul dollaro, a quota 1,0841 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'sultrattato a1,0841 in rialzo dello 0,09%. L'-yen è a 162,49 (-0,13%).

