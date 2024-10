Leonardo morto a 15 anni, l’sms choc durante i funerali: “Indagate” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ragazzo suicida a Senigallia. La storia di Leonardo ha commosso l’intero paese. Lo studente di 15 anni si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola con l’arma d’ordinanza del papà. durante i funerali, tenutisi nella chiesa di Montignano, è arrivato un messaggio sul cellulare dell’avvocata della famiglia che ha lasciato tutti senza parole. (Continua) Leggi anche: È morto il giovane calciatore italiano, aveva soltanto 23 anni: il tragico annuncio Leggi anche: Bonus 200 euro, chi dovrà restituirlo? Tutto ciò che si deve sapere Ragazzo morto suicida a Senigallia Leonardo Calcina, studente di 15 anni, è morto sparandosi un colpo di pistola con l’arma d’ordinanza del padre. Il giovane sarebbe vittima di bullismo da parte di alcuni allievi della scuola che frequentava. Tvzap.it - Leonardo morto a 15 anni, l’sms choc durante i funerali: “Indagate” Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ragazzo suicida a Senigallia. La storia diha commosso l’intero paese. Lo studente di 15si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola con l’arma d’ordinanza del papà., tenutisi nella chiesa di Montignano, è arrivato un messaggio sul cellulare dell’avvocata della famiglia che ha lasciato tutti senza parole. (Continua) Leggi anche: Èil giovane calciatore italiano, aveva soltanto 23: il tragico annuncio Leggi anche: Bonus 200 euro, chi dovrà restituirlo? Tutto ciò che si deve sapere Ragazzosuicida a SenigalliaCalcina, studente di 15, èsparandosi un colpo di pistola con l’arma d’ordinanza del padre. Il giovane sarebbe vittima di bullismo da parte di alcuni allievi della scuola che frequentava.

Folla al funerale di Leonardo - morto a 15 anni. La madre : “Credo nella giustizia terrena e divina” - In un mondo pieno di sfiducia, dobbiamo avere ancora il coraggio di credere”. Sulla bara bianca, disposta al centro della chiesa, rose e fiori bianchi e la foto del 15enne sorridente, un sorriso che esprimeva tanta voglia di vivere. In un mondo pieno di disperazione, dobbiamo avere ancora il coraggio di sognare. (Ilrestodelcarlino.it)

Suicida a 15 anni - a Senigallia i funerali di Leonardo : «La vita è fragile - maneggiamola con cura» - È il giorno del dolore a Senigallia per l'ultimo saluto a Leonardo, il 15enne che si è tolto la vita con la pistola del padre Francesco, vigile urbano. La cerimonia si svolge... (Leggo.it)

Leonardo morto a 15 anni - le confidenze a un prof : qui a scuola sto male. “Ma nessuno fece nulla” - I genitori nella denuncia hanno tenuto a precisare che il figlio “non aveva atteggiamenti omosessuali e dal nostro punto di vista era un ragazzo eterosessuale, anche se così non fosse stato per noi non ci sarebbero stati problemi”, hanno concluso. Il figlio aveva detto al professore che voleva andarsene da quella scuola perché non si trovava bene”. (Ilrestodelcarlino.it)