La serie tv Shrinking rinnovata per una terza stagione

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Apple TV+ ha annunciato in questi giorni il rinnovo dellatv comedyper una. Latv creata da Jason Segel, Bill Lawrence e Brett Goldstein ha debuttato con la seconda(qui il trailer) lo scorso 16 ottobre con i primi due episodi. La notizia dellaè stata annunciata al New York Comic Con dove i creatori Segel e Goldstein, insieme ai protagonisti dellaChrista Miller, Jessica Williams, Luke Tennie Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley, sono saliti sul Main Stage per uno speciale talk sulla nuova