La sanità resta un rebus Guerra di numeri Meloni-Schlein Giorgetti | aiutiamo i poveri cristi

È il record storico, no è il minimo storico. Meloni e Schlein 48 ore dopo il varo della manovra incrociano le lame soprattutto sulla sanità. Nella rissa si intromette anche Giuseppe Conte: "La premier racconta solo frottole". Giorgia snocciola miliardi: "Più 6,4 in due anni. Record della storia d'Italia per il fondo sanitario nazionale: 136,48 miliardi nel 2025 e +4,6 nel 2026. Questi sono i numeri, il resto sono mistificazioni". La segretaria del Pd replica con le tabelle: "La spesa sanitaria, che in tutto il mondo si calcola sul pil, è al 6,3 6,4 e 6,2 per i prossimi tre anni. È il minimo storico degli ultimi 15 anni". Non è un inedito: scontro analogo andò in scena dopo la finanziaria dell'anno scorso.

Manovra - Conte : "Indignato da frottole Meloni su sanità" - Fb Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. (Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2024 “Sono sinceramente indignato: sentire un presidente del Consiglio che mente su una questione così fondamentale come la sanità, l'abbiamo sentita anche sugli extra profitti e le tasse per le banche, ma sulla sanità diventa ancora più inaccettabile. (Iltempo.it)

Altro che investimenti record : Meloni sulla Sanità dà i numeri - Il minimo storico degli ultimi 15 anni. Mercoledì il Mef ha smentito in una nota che nel 2025 le nuove risorse per la sanità ammontano solo a quasi 900 milioni di euro. Altrimenti citiamo come triste primato i 4,5 milioni di persone che non si curano più, di cui 2,5 milioni per ragioni economiche”, conclude. (Lanotiziagiornale.it)

Manovra - Conte : indignato da frottole Meloni su sanità - “Giorgia Meloni smettila di prenderci in giro, la realtà è che la sanità è a pezzi da Nord a Sud e due milioni e mezzo di cittadini addirittura rinunciano alle cure per motivi economici. Lo ha affermato in una diretta facebook il presidente del M5s Giuseppe Conte parlando delle risorse stanziate nella legge di bilancio per la sanità. (Ildenaro.it)