Inzaghi via? Inter, nessun problema: Marotta ha già scelto il sostituto

(Di venerdì 18 ottobre 2024) In casac’è attesa per il prossimo delicato match di campionato. Domenica sera i nerazzurri affronteranno la Roma all’Olimpico. Domenica sera l’affronterà la Roma in un match delicato di serie A. Il posticipo serale vedrà i nerazzurri in una sfida fondamentale in chiave campionato, il club avrà ora una lunga serie di gare e non può permettersi di perdere terreno dal Napoli capolista. Questo turno è importante in quanto gli azzurri hanno un match non impossibile contro l’Empoli e l’avrà un big match, il primo e domenica prossima ci sarà-Juventus.lascia l’(Lapresse) SerieAnewsUna fase delicata e importante del campionato in una stagione particolare per Simone. Campionato, Champions League, coppa Italia e supercoppa italiana e Mondiale per club a fine anno: tantissimi impegni e sia società che tifosi attendono ancora grandi risultati.