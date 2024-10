Incidente a Scarmagno: scontro tra due auto, una prende fuoco dopo l'impatto (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un brutto Incidente si è verificato nella prima serata di ieri, giovedì 17 ottobre 2024, sulla provinciale 82 che collega Romano Canavese a Montalenghe, in località Masero sul territorio comunale di Scarmagno. Sul rettilineo si sono scontrate due auto, una Fiat Panda e una Opel Astra station Torinotoday.it - Incidente a Scarmagno: scontro tra due auto, una prende fuoco dopo l'impatto Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un bruttosi è verificato nella prima serata di ieri, giovedì 17 ottobre 2024, sulla provinciale 82 che collega Romano Canavese a Montalenghe, in località Masero sul territorio comunale di. Sul rettilineo si sono scontrate due, una Fiat Panda e una Opel Astra station

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

SCARMAGNO - Pauroso incidente in strada Romano-Montalenghe: auto in fiamme, una persona ferita - FOTO e VIDEO - Per cause ancora in fase di accertamento, lungo il rettilineo di strada Romano-Montalenghe si sono violentemente scontrate due auto: una Fiat Panda e una Opel station wagon, che dopo l'urto ha preso f ... (quotidianocanavese.it)

SCHIANTO IN AUTOSTRADA A SCARMAGNO - Coinvolta anche un'ambulanza della croce rossa: una persona ferita - FOTO - L'incidente è avvenuto poco prima dello svincolo di Scarmagno e ha coinvolto quattro veicoli: tra questi una Fiat Panda, andata completamente distrutta, un'ambulanza e una Citroën C3 che è finita in t ... (quotidianocanavese.it)

Incidente sull'autostrada Torino-Aosta a Scarmagno: scontro fra tre auto e un'ambulanza, traffico congestionato - Un incidente ha provocato forti problemi di traffico nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 ottobre 2024, sull'autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco, in direzione della Valle d'Aosta. Poco prima dello svin ... (torinotoday.it)