Ilva, altro sequestro ma almeno non si ferma (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il gip ha emesso un nuovo decreto per gli impianti dell’area a caldo. Lo stabilimento potrà comunque proseguire le sue attività grazie ai decreti del governo. Intanto continua il processo di privatizzazione: attese per fine novembre le offerte vincolanti. Laverita.info - Ilva, altro sequestro ma almeno non si ferma Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il gip ha emesso un nuovo decreto per gli impianti dell’area a caldo. Lo stabilimento potrà comunque proseguire le sue attività grazie ai decreti del governo. Intanto continua il processo di privatizzazione: attese per fine novembre le offerte vincolanti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato LIVE : Torino sul fratello di Donnarumma - Fabio Silva per il Genoa - un altro italiano al Besiktas - Conto alla rovescia. Venerdì 30 agosto si chiude la campagna trasferimenti estiva, aperta lo scorso 1° luglio: LEGGI QUI TUTTE LE PRINCIPALI... (Calciomercato.com)

Ex Ilva - l?ira di comitati e cittadini : «Altro disastro in arrivo». Il documento firmato anche da Riondino e Mannoia - Associazioni, comitati, sindacati e undici personaggi pubblici, tra i quali Alessandro Bergonzoni, Fiorella Mannoia, Michele Riondino, Vauro, Mietta e Romina Power. Sono i firmatari di una nota che... (Quotidianodipuglia.it)

Il futuro dell'ex Ilva - evitare un altro pasticcio-Mittal. Urso guarda fuori dai confini Ue - Decarbonizzata, affidata ad un gruppo industriale che non ha altre presenze in Europa, e con un ponte sull?altra sponda del Mediterraneo, il Nord Africa, per l?approvvigionamento... (Quotidianodipuglia.it)