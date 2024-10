Granarolo S.p.A. protagonista a SIAL Paris 2024: un’intera gamma di qualità casearia in mostra (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Granarolo S.p.A. si prepara a un’importante partecipazione a SIAL Paris 2024, uno degli eventi di punta del settore agroalimentare, che si svolgerà dal 19 al 23 ottobre a Parigi. Quest’anno la fiera celebra il suo 60° anniversario, attirando un vasto pubblico di operatori e esperti del settore. L’obiettivo dell’azienda è quello di mettere in luce le sue eccellenze casearie italiane, tra cui la nuova linea Granarolo Benessere High Protein, un prodotto che ha già suscitato grande interesse nel mercato italiano. La partecipazione di Granarolo: uno stand dedicato all’innovazione Granarolo occuperà una posizione strategica all’interno della fiera, precisamente al HALL 7, STAND A065. Qui, sarà presentato un ampio portafoglio di prodotti che esprime l’impegno dell’azienda nella valorizzazione del latte di filiera. Gaeta.it - Granarolo S.p.A. protagonista a SIAL Paris 2024: un’intera gamma di qualità casearia in mostra Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp TwitterS.p.A. si prepara a un’importante partecipazione a, uno degli eventi di punta del settore agroalimentare, che si svolgerà dal 19 al 23 ottobre a Parigi. Quest’anno la fiera celebra il suo 60° anniversario, attirando un vasto pubblico di operatori e esperti del settore. L’obiettivo dell’azienda è quello di mettere in luce le sue eccellenze casearie italiane, tra cui la nuova lineaBenessere High Protein, un prodotto che ha già suscitato grande interesse nel mercato italiano. La partecipazione di: uno stand dedicato all’innovazioneoccuperà una posizione strategica all’interno della fiera, precisamente al HALL 7, STAND A065. Qui, sarà presentato un ampio portafoglio di prodotti che esprime l’impegno dell’azienda nella valorizzazione del latte di filiera.

