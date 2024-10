Giornata record al polo San Camillo-Spallanzani: sette trapianti in 24 ore (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 – sette trapianti in sole 24 ore: il polo ospedaliero interaziendale trapianti (Poit) dell’azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini e dell’istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani segna un primato nella nostra regione. Mai prima d’ora, infatti, si erano eseguiti così tanti trapianti in un solo giorno: 4 reni e 3 fegati, di cui uno suddiviso in due parti autonome (split epatico), consentendo così anche un trapianto pediatrico. Un risultato possibile solo grazie a un lavoro di squadra impeccabile, che ha visto coinvolti chirurghi, anestesisti, infermieri, operatori sociosanitari e tutti i professionisti che, ogni giorno, mettono la loro competenza e passione al servizio dei pazienti. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 –in sole 24 ore: ilospedaliero interaziendale(Poit) dell’azienda ospedaliera San-Forlanini e dell’istituto nazionale per le malattie infettive Lazzarosegna un primato nella nostra regione. Mai prima d’ora, infatti, si erano eseguiti così tantiin un solo giorno: 4 reni e 3 fegati, di cui uno suddiviso in due parti autonome (split epatico), consentendo così anche un trapianto pediatrico. Un risultato possibile solo grazie a un lavoro di squadra impeccabile, che ha visto coinvolti chirurghi, anestesisti, infermieri, operatori sociosanitari e tutti i professionisti che, ogni giorno, mettono la loro competenza e passione al servizio dei pazienti.

San Camillo - maratona dei record per i trapianti : 7 in 24 ore - Fondamentale è stato anche il contributo delle terapie intensive del San Camillo e dello Spallanzani – rispettivamente sotto la direzione del professore Luigi Tritapepe e della dottoressa Maria Grazia Bocci – dove attualmente sono ricoverati i pazienti, le cui condizioni generali sono buone. Un risultato possibile solo grazie a un lavoro di squadra impeccabile, che ha visto coinvolti chirurghi, ... (Romadailynews.it)

Polo trapianti San Camillo-Spallanzani : 14 interventi di fegato ad agosto - trend in crescita - Il coordinamento dell’intera “filiera” del trapianto e gli studi per la compatibilità spettano al Centro Regionale Trapianti, situato all’interno del San Camillo e diretto dal Dott. Non soltanto di quelli del Lazio, visto che dei 65 trapianti realizzati ad inizio 2024 – dopo il record del 2023 con un +22% – il 40% è eseguito per pazienti che provengono dalle regioni del centro-sud come Abruzzo, ... (Romadailynews.it)

Record di trapianti del fegato al Polo San Camillo - Spallanzani - il 40% dei pazienti arriva da fuori regione - Un trend in crescita grazie ad un servizio h24 svolto da chirurghi, anestesisti, coordinatori e infermieri del blocco. Il Polo ospedaliero interaziendale trapianti del San Camillo – Spallanzani, solo nel mese di agosto, ha effettuato 14 trapianti di fegato consecutivi, toccando quota 65... (Romatoday.it)