Oasport.it - Freestyle, Flora Tabanelli splendida seconda nel Big Air a Chur. Settimo il fratello Miro

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Talento e sprezzo del pericolo. Serve questo per rendere al meglio nelle varie specialità delsulla neve. La stagione degli sport invernali ha preso il via nel week end a, in Svizzera, relativamente a questa particolare disciplina, e nel caso parliamo delle evoluzioni aree del Big Air, che hanno regalato non poche emozioni agli appassionati. Ebbene, il talento disi è messo ancora una volta in luce. Nella stagione passata la classe 2007 emiliana era riuscita a salire sul podio in due circostanze, ovvero i due terzi posti delle tappe di Pechino (Cina) e di Tignes (Francia). Vanno menzionati anche la medaglia d’oro ai Mondiali giovanili di Livigno e il metallo pregiato a Cinque Cerchi nei Giochi Olimpici giovanili di Gangwon (Corea del Sud).