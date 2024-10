Firenze: lite a scuola tra studenti delle medie, uno si presenta con un’ascia e un altro con la pistola (Di venerdì 18 ottobre 2024) È stata una giornata particolarmente movimentata il 15 ottobre fuori ad un istituto fiorentino, dove una lite tra 13enne stava per degenerare. L’allarme è scattato quando professori e studenti hanno visto un ragazzino di 13 anni aggirarsi con un’ascia in mano di 40 centimetri per i corridoi della scuola. La lite fuori alla scuola Dopo la segnalazione all’1-1-2, sul posto si è presentata la polizia che ha identificato il minore e poi sequestrato l’ascia. Per l’età che ha il ragazzo non è al momento imputabile, ma rischia comunque una segnalazione per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. La polizia ha anche inoltrato una nota alla Procura dei Minori e un’altra segnalazione è stata fatta ai servizi sociali. In base a quanto ricostruito ci sarebbe stata una lite precedentemente con un altro coetaneo nelle vicinanze della scuola. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) È stata una giornata particolarmente movimentata il 15 ottobre fuori ad un istituto fiorentino, dove unatra 13enne stava per degenerare. L’allarme è scattato quando professori ehanno visto un ragazzino di 13 anni aggirarsi conin mano di 40 centimetri per i corridoi della. Lafuori allaDopo la segnalazione all’1-1-2, sul posto si èta la polizia che ha identificato il minore e poi sequestrato l’ascia. Per l’età che ha il ragazzo non è al momento imputabile, ma rischia comunque una segnalazione per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. La polizia ha anche inoltrato una nota alla Procura dei Minori e un’altra segnalazione è stata fatta ai servizi sociali. In base a quanto ricostruito ci sarebbe stata unaprecedentemente con uncoetaneo nelle vicinanze della

