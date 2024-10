Spettacolo.periodicodaily.com - “FIDATI DI ME”, Il Brano di SEBBA che Invita alla Libertà e all’Autenticità

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Oggi venerdì 18 ottobre 2024, entra in rotazione radiofonica “DI ME”, il nuovo singolo di, già accessibile sulle piattaforme digitali dal 4 ottobre. Ildi me” affronta il tema della, infatti l’artista incoraggia la donna a liberarsi delle restrizioni e a manifestare la propria femminilità senza alcuna limitazione. In Arrivo il Nuovo Singolo di, “DI ME” A partire da venerdì 18 ottobre 2024, sarà disponibile in rotazione radiofonica il nuovo singolo di, intitolato “DI ME”. Ilè già accessibile sulle principali piattaforme digitali dal 4 ottobre. Temi e Messaggio di “di Me” didi me” affronta il tema profondo della. In questa canzone,si propone come un seduttore carismatico,ndo la donna a liberarsi dalle limitazioni imposte dagli altri.