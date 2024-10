Eventi, al Museo della Moda di Napoli focus su Made in Italy e tutela del marchio (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si terrà domenica 20 ottobre alle ore 11.00 presso il Museo della Moda di Napoli in Piazzetta Mondragone n. 18 il convegno “Made in Italy – tutela del marchio”, promosso dalla Fondazione Mondragone – Museo della Moda Napoli – Regione Campania. L’evento si inserisce in un percorso già avviato dalla Regione Campania per la tutela del Made in Italy e che oggi vede la partecipazione propositiva del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo, del Rotary Club Napoli Castel Sant’Elmo, del Rotaract Distretto 2101, del Rotaract Napoli Castel dell’Ovo, del Rotaract Napoli Castel Sant’Elmo e del Rotaract Ercolano Centenario, oltre che della Fondazione Mondragone e della Regione Campania. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si terrà domenica 20 ottobre alle ore 11.00 presso ildiin Piazzetta Mondragone n. 18 il convegno “indel”, promosso dalla Fondazione Mondragone –– Regione Campania. L’evento si inserisce in un percorso già avviato dalla Regione Campania per ladeline che oggi vede la partecipazione propositiva del Rotary ClubCastel dell’Ovo, del Rotary ClubCastel Sant’Elmo, del Rotaract Distretto 2101, del RotaractCastel dell’Ovo, del RotaractCastel Sant’Elmo e del Rotaract Ercolano Centenario, oltre cheFondazione Mondragone eRegione Campania.

Moda e sostenibilità. Lezione di Pistoletto al Museo del Tessile - Dall’Olona all’Adda. Coinvolgeremo anche i bambini perché vogliamo trasmettere loro l’identità della città in cui stanno crescendo. Busto parla il linguaggio del tessile e il tessile è ambasciatore di Busto ovunque nel mondo". "Avremo l’onore di ospitare il grande artista Michelangelo Pistoletto, di cui abbiamo esposto in primavera due opere, la “Venere degli stracci” e il “Terzo Paradiso”, che ... (Ilgiorno.it)

Museo della Moda Mondragone - un autunno tra libri e arte - Il 2 dicembre dibattito «Proteggiamo i giovani dal web, aiutiamoli a crescere» con Maria Rita Parsi. Il 25 novembre per la giornata contro la violenza sulle donne, tableau vivant, passerella eccellente di capi dipinti a mano, reportage fotografico realizzato dall’artista Claudia Rordorf. Il 20 ottobre si terrà il convegno dal titolo «Made in Italy – Tutela del Marchio», che coinvolgerà giovani ... (Ildenaro.it)

Museo della Moda di Mondragone - un autunno tra libri e arte - Il 7 novembre “Ladies con cappello, Gentleman con l’ombrello” per conoscere le collezioni Gangemi – Baratta – d’Avalos -Talarico. it. Il 25 novembre per la giornata contro la violenza sulle donne, tableau vivant, passerella eccellente di capi dipinti a mano, reportage fotografico realizzato dall’artista Claudia Rordorf. (Anteprima24.it)