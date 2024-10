Chi l'ha visto? ritrova in Francia la ragazza scomparsa da Viareggio: con chi è (Di venerdì 18 ottobre 2024) Era scomparsa da quasi due mesi. Gli inviati di «Chi l'ha visto?», Raffaella Griggi e Gianlorenzo Gregoretti, hanno ritrovato Anastasia, la ragazza di 16 anni di cui si erano perse le tracce a Viareggio dai primi giorni di settembre. La ragazza sta bene ed è in compagnia di Paul, il giovane che aveva conosciuto e frequentato nella sua città. Gli inviati l'hanno incontrata in Francia, seguendo le segnalazioni arrivate nella puntata di mercoledì scorso.+ «Stiamo bene», ha detto Paul, «siamo innamorati e vogliamo sposarci». Il padre Giancarlo, in diretta ogni settimana nel programma di Rai 3, si era detto molto preoccupato per l'assenza della figlia, e ha ringraziato i telespettatori che hanno segnalato la presenza della ragazza in Francia. Iltempo.it - Chi l'ha visto? ritrova in Francia la ragazza scomparsa da Viareggio: con chi è Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Erada quasi due mesi. Gli inviati di «Chi l'ha?», Raffaella Griggi e Gianlorenzo Gregoretti, hannoto Anastasia, ladi 16 anni di cui si erano perse le tracce adai primi giorni di settembre. Lasta bene ed è in compagnia di Paul, il giovane che aveva conosciuto e frequentato nella sua città. Gli inviati l'hanno incontrata in, seguendo le segnalazioni arrivate nella puntata di mercoledì scorso.+ «Stiamo bene», ha detto Paul, «siamo innamorati e vogliamo sposarci». Il padre Giancarlo, in diretta ogni settimana nel programma di Rai 3, si era detto molto preoccupato per l'assenza della figlia, e ha ringraziato i telespettatori che hanno segnalato la presenza dellain

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Compra una casa e nel freezer trova i resti di una ragazza scomparsa nel 2005 - Ad oggi, il dipartimento dello sceriffo della contea di Mesa ha fornito una dichiarazione al Daily Mail confermando che Leanne Overstreet era effettivamente proprietaria della casa in cui sono stati trovati i resti della figlia. La felicità per l’acquisto di una nuova casa che si trasforma in orrore. (Thesocialpost.it)

Compra casa e fa una scoperta raccapricciante : nel freezer c’è il corpo di una ragazza scomparsa 20 anni fa - Gli investigatori hanno aperto un’indagine per omicidio, ma non è ancora chiaro chi abbia potuto commettere un crimine così atroce, né tanto meno è stato possibile stabilire le cause del decesso della ragazza. La macabra scoperta risale allo scorso gennaio, ma è stata rivelata solo adesso dopo che gli esami del dna hanno confermato che i resti appartengono alla povera ragazza, che aveva 16 ... (Dayitalianews.com)

Montecastrilli - l’appello : “Stiamo cercando una ragazza. E’ scomparsa venerdì da Farnetta” - Attivate le ricerche per ritrovare Galia Vitali. La giovane è scomparsa ieri pomeriggio – venerdì 13 settembre – dalla frazione di Farnetta. A contribuire a diffondere i post il sindaco di Avigliano Umbro Luciano Conti che ha scritto sulla propria pagina: “Chiunque avesse notizie di Galia... (Ternitoday.it)