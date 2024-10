Borgo di Marano, ora ci siamo. Via al restauro delle antiche mura (Di venerdì 18 ottobre 2024) Oggi il comune di Cupra Marittima assegnerà i lavori di ’restauro e valorizzazione dell’ingresso est delle mura castellane del Borgo di Marano’. Lavori che hanno un quadro economico di 724.638 mila euro. La Regione Marche ha concesso un contributo di 500 mila euro, la restante somma per questo primo intervento, di 224.638 euro, è la quota di compartecipazione da bilancio comunale. I lavori sono stati affidati, con gara aperta con inversione procedimentale, alla ditta Point Costruzioni srl di Teramo che ha offerto un ribasso del 18,009%. Al bando di gara hanno partecipato 27 ditte a livello nazionale. A breve ci saraà anche l’assegnazione dei lavori per la ristrutturazione della parte monumentale del cimitero, per un importo base di 900 mila euro. Ilrestodelcarlino.it - Borgo di Marano, ora ci siamo. Via al restauro delle antiche mura Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Oggi il comune di Cupra Marittima assegnerà i lavori di ’e valorizzazione dell’ingresso estcastellane deldi’. Lavori che hanno un quadro economico di 724.638 mila euro. La Regione Marche ha concesso un contributo di 500 mila euro, la restante somma per questo primo intervento, di 224.638 euro, è la quota di compartecipazione da bilancio comunale. I lavori sono stati affidati, con gara aperta con inversione procedimentale, alla ditta Point Costruzioni srl di Teramo che ha offerto un ribasso del 18,009%. Al bando di gara hanno partecipato 27 ditte a livello nazionale. A breve ci saraà anche l’assegnazione dei lavori per la ristrutturazione della parte monumentale del cimitero, per un importo base di 900 mila euro.

