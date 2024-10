BCE, su prossimi tagli ancora “wait and see”: cosa ha detto Lagarde (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Le ultime informazioni sull’inflazione indicano che “il processo disinflazionistico è ben avviato”. Le prospettive di inflazione “sono inoltre influenzate dalle recenti sorprese al ribasso degli indicatori dell’attività economia”. Nel contempo, “le condizioni di finanziamento rimangono restrittive”. Lo ha detto la presidente della BCE, Christine Lagarde in conferenza stampa a Lubiana, dopo la decisione di ieri della banca centrale europea, ampiamente attesa, di tagliare i tassi di 25 punti base. BCE senza sorprese La BCE continuerà “a seguire un approccio guidato dai dati, in base al quale le decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione. E la decisione presa oggi è proprio uno di questi casi”, ha aggiunto Lagarde, ribadendo l’atteggiamento tenuto finora. Quifinanza.it - BCE, su prossimi tagli ancora “wait and see”: cosa ha detto Lagarde Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Le ultime informazioni sull’inflazione indicano che “il processo disinflazionistico è ben avviato”. Le prospettive di inflazione “sono inoltre influenzate dalle recenti sorprese al ribasso degli indicatori dell’attività economia”. Nel contempo, “le condizioni di finanziamento rimangono restrittive”. Lo hala presidente della BCE, Christinein conferenza stampa a Lubiana, dopo la decisione di ieri della banca centrale europea, ampiamente attesa, diare i tassi di 25 punti base. BCE senza sorprese La BCE continuerà “a seguire un approccio guidato dai dati, in base al quale le decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione. E la decisione presa oggi è proprio uno di questi casi”, ha aggiunto, ribadendo l’atteggiamento tenuto finora.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Corte dei Conti avverte - il governo Meloni taglierà servizi e prestazioni nei prossimi anni - A dirlo è stata la Corte dei Conti, intervenuta in audizione sul Piano strutturale di bilancio varato dal governo Meloni. Continua a leggere . Con la manovra per il 2025 inizia un periodo in cui serviranno "scelte complesse" che porteranno a tagliare fondi pubblici e ridurre "le prestazioni e i servizi" che lo Stato offre ai cittadini. (Fanpage.it)

Emergenza idrica : 61 comuni senza acqua - nuovi tagli nei prossimi giorni - Le chiusure programmate proseguiranno anche questa settimana, da sabato 30 settembre fino a lunedì 7 ottobre. Nuovo avviso di interruzione idrica da parte di Sasi, la società pubblica che gestisce le reti idriche in Abruzzo, per 61 comuni su un totale di 87. Le zone di Lanciano vedranno una gestione diversificata delle interruzioni: le contrade saranno senza acqua dalle 18:00 alle 6:00 del ... (Abruzzo24ore.tv)

Bonus tredicesima - taglio del cuneo fiscale e sforbiciata sull'Irpef : quanto si potrebbero alzare gli stipendi nei prossimi mesi - Il governo ragiona su diversi interventi per alzare gli stipendi. Sia con misure spot, come il cosiddetto bonus Befana sulle tredicesime, che potrebbe essere anche anticipato a dicembre, sia con... (Ilmessaggero.it)